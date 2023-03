Benfica 'passeia' com Vitória e reforça liderança da I Liga

O ‘passeio’ das ‘águias’ foi assente no poderio ofensivo e nos seus melhores anotadores: João Mário chegou aos 17 golos na I Liga, marcando de penálti, aos 28 minutos, e depois numa bela jogada coletiva, aos 36, e Gonçalo Ramos tem agora 16, depois de abrir a contagem, aos 13.

Dani Silva, na própria baliza, aos 69 minutos, e António Silva, aos 89, fecharam as contas da equipa da casa, com André Silva a fazer o tento de ‘honra’ dos vimaranenses, aos 79.

Nos últimos minutos da nona vitória consecutiva no campeonato, Roger Schmidt ainda teve tempo de lançar o italiano Cher Ndour, de 18 anos, estreando o jovem na equipa principal dos ‘encarnados’ antes da paragem para seleções.

Contas feitas, os lisboetas têm agora 68 pontos, mais 11 do que o FC Porto, campeão em título e segundo classificado, e 13 do que o Sporting de Braga, terceiro, e têm a certeza que ganham pontos a pelo menos um destes clubes, que se defrontam no domingo.

O Vitória de Guimarães, que perdeu pela segunda jornada seguida, é quinto, com 40 pontos, não tendo perdido este posto, de acesso às competições europeias, porque o Arouca não conseguiu vencer (1-1), à mesma hora, o Paços de Ferreira.

A jogar em casa, os arouquenses falharam um penálti logo aos 19 minutos, desperdiçado pelo capitão João Basso, mas adiantaram-se no segundo tempo, aos 55, por intermédio do espanhol Rafa Mújica, que chegou aos 13 golos em todas as competições esta época.

O internacional argentino Nico Gaitán resgatou um ponto para os pacenses, aos 75 minutos, ainda que a equipa orientada por César Peixoto continue em apuros, em 17.º, com 16 pontos, os mesmos do Marítimo, 16.º e com menos um jogo.

Antes, um golo de Raphael Guzzo, aos 90+4 minutos, deu os três pontos ao Vizela na deslocação ao Algarve, vencendo por 1-0 no reduto do Portimonense.

Os algarvios jogaram sem o capitão Pedro Sá desde os 20 minutos, quando este foi expulso após o árbitro ver o lance no vídeoárbitro, e viram cair por terra as aspirações de somar um ponto nos instantes finais, somando o quarto desaire seguido para ficar com os mesmos 26 pontos que já traziam, no 14.º posto.

Quanto aos vizelenses, o resultado ‘empurra-os’ provisoriamente para o nono lugar, com 32 pontos, somando a segunda vitória nos últimos três encontros.

No Estoril, dois golos de penálti deram hoje ao Desportivo de Chaves a vitória (2-0), num duelo entre equipas em momentos opostos: os flavienses chegaram aos 32 pontos, próximos de garantir a manutenção e agora no 10.º lugar, com a segunda vitória seguida, enquanto o Estoril Praia, 15.º, com 22, averbou a sexta derrota consecutiva, em 'queda livre' na tabela.

O internacional canadiano Steven Vitória abriu a contagem, aos 31 minutos, contra a antiga equipa, e João Teixeira, aos 71, fez o 2-0 final, num jogo em que Joãozinho ainda desfalcou a equipa da casa aos 69, por expulsão, dificultando ainda mais a missão da equipa orientada por Ricardo Soares, ainda sem vencer no comando desta formação.

No domingo, o jogo ‘grande’ da jornada opõe o Sporting de Braga ao FC Porto, num duelo em que os minhotos, com 55 pontos no terceiro lugar, recebem os segundos, uma vez que os 'dragões', campeões em título, têm 57 e podem sair de Braga ultrapassados, procurando a equipa de Sérgio Conceição recolocar em oito pontos a diferença para as 'águias' na frente.

Às 20:30, Boavista e Famalicão defrontam-se quando ambos têm 30 pontos, num dia em que o Casa Pia recebe o ‘aflito’ Marítimo, pelas 15:30.