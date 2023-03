Benfica ‘passa’ em Vizela e reforça liderança da I Liga

Um golo de João Mário, aos 38 minutos, parecia bastar para a formação orientada por Roger Schmidt ‘passar’ em Vizela, num encontro difícil e em que os minhotos por várias vezes fizeram a bola bater nos ‘ferros’ da baliza.

O esférico acabou por nunca entrar a contar e a expulsão de Anderson, aos 87, não ajudou a missão vizelense, que já parecia fechada quando um penálti ainda permitiu a João Mário ‘bisar’, aos 90+5, na conversão de um castigo máximo.

O internacional português, de 30 anos, chegou aos 18 golos esta época em todas as competições, e o 14.º na I Liga, isolando-se como melhor marcador do campeonato, à frente do colega de equipa Gonçalo Ramos, que tem 13.

O único revés para as ‘águias’ foi a expulsão do treinador, o alemão Roger Schmidt, já depois do 2-0, acabando por sair do recinto de jogo enquanto fazia gestos para os adeptos da casa presentes na bancada.

Este resultado permite aos ‘encarnados’ chegarem aos 59 pontos, provisoriamente mais oito do que o campeão FC Porto, segundo classificado, e 10 do que o Sporting de Braga, terceiro.

Os ‘dragões’ recebem o Gil Vicente no domingo, enquanto os bracarenses visitam o rival e vizinho Vitória de Guimarães, na segunda-feira.

Do outro lado, o Vizela segue num ‘tranquilo’ 11.º lugar, com 26 pontos, mas somaram já o quarto jogo seguido sem vencer, embora com 10 pontos de margem para o 16.º posto, de play-off de manutenção e descida.

Antes, o Arouca subiu ao sexto lugar da I Liga portuguesa, por troca com o Casa Pia, após receber e vencer os lisboetas graças a outro ‘bis’, do espanhol Rafa Mujica, aos 81 e aos 90+3 minutos, depois de ter começado como suplente e de de Beni ter sido expulso nos forasteiros, aos 75.

Este resultado deixa os arouquenses no sexto posto, com 33 pontos, no regresso aos triunfos, enquanto os ‘gansos’ caíram a sétimos, com menos um ponto, após o quarto jogo sem vencer.

Num duelo insular na Madeira, foram os homens da casa a levar a melhor sobre os representantes dos Açores, o Santa Clara, com um triunfo por 3-1 do Marítimo a dar fôlego na luta pela permanência.

Gabriel Silva adiantou os açorianos aos 18, mas um autogolo de Boateng, aos 61, e tentos de Cláudio Winck (72) e Percy Liza (78), anularam essa vantagem, fazendo com que os madeirenses subam a 16.º, lugar de play-off.

É a primeira vez que a formação agora orientada por José Gomes sai dos lugares de descida direta, entregando o 17.º e penúltimo lugar ao Santa Clara, que somou a terceira derrota consecutiva, o nono encontro sem vencer, e ainda não somou três pontos com o novo treinador, Jorge Simão.

No domingo, Rio Ave e Desportivo de Chaves abrem o dia, pelas 15:30, em Vila do Conde, com o Boavista a visitar o lanterna-vermelha Paços de Ferreira pelas 18:00, antes da receção do FC Porto ao Gil Vicente, 14.º.

Na segunda-feira, e além do embate entre os rivais minhotos, o quarto classificado Sporting visita o Portimonense.