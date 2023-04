BE diz que Galamba tem poucas condições para continuar e pede que Costa fale

“Acabei de ouvir o senhor Presidente da República dizer que quer falar com o primeiro-ministro. Eu percebo que o senhor Presidente da República queira primeiro falar com o senhor primeiro-ministro. O que eu não percebo e é inexplicável é que o primeiro-ministro não fale ao país sobre todo este caso”, disse Catarina Martins, em conferência de imprensa na sede do BE, em Lisboa.

Na opinião de Catarina Martins, “todo o Governo está fragilizado" e é urgente que o primeiro-ministro, António Costa, "fale ao país”, deixando claro que “o ministro João Galamba tem muito poucas condições para continuar no Governo”.

“Ficámos a saber que o ministro João Galamba mentiu porque foi ele que convidou a CEO da TAP para uma reunião com o grupo parlamentar do PS e ficamos a saber só agora. Tinha sido negado esse convite até há pouco tempo. Omitiu que antes disso ele próprio tinha reunido com a CEO da TAP”, acusou, em referência à conferência de imprensa do ministro desta tarde.

Segundo a líder do BE, “este não é caso único” porque “o ministro João Galamba e o ministro Fernando Medina fizeram uma conferência de imprensa ao país dizendo que havia um despedimento com justa causa da CEO da TAP cuja fundamentação jurídica só foram pedir depois”.

“O Bloco de Esquerda já enviou um requerimento à comissão de inquérito para que sejam solicitados todos os documentos e ficheiros relacionados com a TAP e os documentos classificados pelo Gabinete Nacional de Segurança que estarão no computador de serviço do ex-adjunto do ministro das Infraestruturas”, anunciou.