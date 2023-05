BdP identifica incumprimento no crédito à habitação como risco para estabilidade financeira

No documento, o BdP diz que, nos últimos meses, "os riscos para a estabilidade financeira mantiveram-se elevados" e entre os principais riscos e vulnerabilidades refere a possibilidade de aumento do incumprimento dos empréstimos, sobretudo do crédito à habitação, "devido à inflação elevada, à subida das taxas de juro de curto prazo e a um potencial agravamento da taxa de desemprego”.

Em Portugal, a preponderância da taxa de juro variável nos empréstimos à habitação faz com que recente e rápida subida das taxas de juro aumente no imediato os encargos com a dívida, pondo os clientes bancários particulares com dificuldades para pagar os empréstimos.

Também o potencial incumprimento das empresas mais vulneráveis é um risco para o Banco de Portugal, que considera que, “apesar da evidência recente de resiliência do setor, um contexto económico e financeiro mais desfavorável, caracterizado por menor crescimento económico e taxas de juro mais elevadas, fará aumentar a percentagem de empresas em vulnerabilidade”.