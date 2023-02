Barco com 58 migrantes resgatado em Lanzarote, duas pessoas encontradas mortas na Grécia

Uma embarcação pneumática com 58 migrantes subsaarianos a bordo, entre os quais uma criança, foi resgatada do mar próximo de Lanzarote, informou a agência espanhola de busca e socorro no mar, Salvamento Marítimo.