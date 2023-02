Avança candidatura da viola da terra a Património Cultural e Imaterial da Humanidade

O anúncio foi feito pela secretária regional da Educação e dos Assuntos Culturais no âmbito de uma audição na Comissão dos Assuntos Sociais da Assembleia Regional sobre um projeto de resolução, apresentado pelo PS, para um plano de valorização da viola da terra nos Açores.

Sofia Ribeiro disse concordar que o dia 2 de outubro seja definido como o dia da viola da terra, também proposto no projeto de resolução em debate.



Citada numa nota do Portal do Governo dos Açores, a governante disse ser necessário, numa primeira fase do projeto, “promover a candidatura ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial”. Para o efeito, a Direção Regional dos Assuntos Culturais já efetuou “o estudo das diretrizes operativas para a aplicação das orientações e requisitos específicos” à candidatura. Foi feita uma “análise aos critérios relativos à inscrição e à avaliação” das candidaturas, tendo sido desenvolvidas reuniões e entrevistas a “diversos músicos e tocadores na Região”.

Durante a audição, Sofia Ribeiro explicou que a direção regional “já fez o levantamento dos construtores e tocadores da viola da terra dos Açores por freguesias, concelhos e ilhas, assim como procedeu à recolha de informação dispersa”.