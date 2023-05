Atlantis Cup vai ter lugar de 30 de julho a 6 de agosto

A 34.ª edição da Atlantis Cup - Regata da Autonomia vai decorrer entre os dias 30 de julho e 6 de agosto, revelou o Clube Naval da Horta (CNH).



As inscrições para a prova que vai ligar as ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira e Faial já se encontram a decorrer e podem ser feitas na página do evento que está alojada no sítio da internet do CNH, entidade organizadora da prova que conta com o Alto Patrocínio da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

Este ano, adianta ainda a organização, a Atlantis Cup 2023 – Regata da Autonomia vai largar de Santa Maria para São Miguel (primeira etapa), seguindo-se uma segunda etapa de São Miguel para a ilha Terceira e, finalmente, uma terceira etapa da ilha Terceira para a ilha do Faial.



As etapas de São Miguel para a Terceira e da Terceira para o Faial vai contar como as regatas Oceânicas (Offshore) do IX Campeonato Regional de Vela de Cruzeiro, que é igualmente composto por mais nove regatas Costeiras (Inshore), três delas a serem realizadas em cada uma das ilhas de São Miguel, da Terceira e do Faial.

O IX Campeonato Regional de Vela de Cruzeiro dos Açores faz parte do Calendário de Provas Oficiais de Vela dos Açores e tem como entidade responsável pela sua organização a Associação Regional de Vela dos Açores (ARVA).

A Atlantis Cup 2023 – Regata da Autonomia vai ser disputada em três Classes, a ANC, a OPEN, e a ORC, sendo que os barcos inscritos na Classe ANC e OPEN apenas fazem as ligações entre Santa Maria e São Miguel, São Miguel e a Terceira e a Terceira e o Faial, não participando no IX Campeonato Regional de Vela de Cruzeiro, que será apenas disputado pelos barcos inscritos na Classe ORC.



A largada os barcos da marina de Vila do Porto será feita no dia 30 de julho, estando a chegada à marina da Horta agendada para 6 de agosto, coincidindo com as festividades da Semana do Mar.