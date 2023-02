Associação lança petição para tornar obrigatório uso de capacetes em trotinetes

Assinalando que os acidentes com trotinetes elétricas são “um sério problema de saúde pública” e que “uma queda a 20Km/h sem capacete pode provocar lesões cerebrais graves e a morte”, a Novamente quer apresentar o requerimento à Assembleia da República para que esta regulamente aquela obrigatoriedade.

“Onde andas com a cabeça? Num acidente, só o capacete pode evitar o traumatismo” é a mensagem inscrita num cartaz de divulgação da petição, sob uma imagem de uma queda.

Segundo dados do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), em 2022 registaram-se 1.691 acidentes de trotinete, o que representa um aumento de 78% em relação ao ano anterior e uma média de 141 acidentes mensais.

“O número de vítimas graves destes acidentes também aumentou, nomeadamente (…) vítimas que apresentam lesões crânio encefálicas e as que necessitam de cuidados intensivos”, refere o comunicado.

A associação sem fins lucrativos criada por pais, médicos e amigos de traumatizados crânio-encefálicos considera que as trotinetes têm “inquestionáveis vantagens para o meio ambiente” e são “muito práticas” para quem vive nas cidades, mas nota que “na sua utilização muitas vezes são negligenciadas as normas de segurança” e chama a atenção para “as consequências económico-sociais”, quer para as famílias, quer para a sociedade daquelas lesões.

Segundo a associação, a petição já foi assinada por quase 550 pessoas, entre as quais Óscar Gaspar, ex-secretário de Estado da Saúde e presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP)), Rui Pego (radialista), Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP), as jornalistas Margarida Pinto Correia, Sónia Morais Santos e Mafalda Anjos, a apresentadora de televisão Júlia Pinheiro, bem como os apresentadores e atores Diana Chaves, João Paulo Sousa e Miguel Costa.