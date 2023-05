Assembleia do Conselho da Europa elabora plano de reconstrução da Ucrânia

A comissão realizou uma reunião em Sevilha, presidida pelo seu líder, o húngaro Zsolt Nemeth, que sublinhou a oportunidade do momento para realização desta iniciativa.

Para Nemeth, a cimeira de chefes de Estado do Conselho da Europa, que se realiza na próxima semana em Reiquiavique (Islândia) será um palco privilegiado para a discussão do plano que a comissão está a preparar tendo em vista a recuperação da Ucrânia, após a invasão russa iniciada no ano passado.

Segundo Nameth, a comissão vai adotar um plano ou um “acordo parcial” para efetuar um registo de dados "que constituirá uma medida concreta muito importante" para a responsabilização da comunidade internacional perante os crimes cometidos pela Rússia na guerra contra a Ucrânia.

Outro assunto que foi abordado na reunião de hoje da comissão foi a situação dos direitos humanos na Europa, especialmente no que diz respeito ao ambiente, que a comissão considera que deve ter uma abordagem mais intensa.

A reunião da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa serviu ainda para discutir um relatório do presidente da delegação espanhola, Antonio Gutiérrez Limones, relacionado com as relações entre o Conselho da Europa e a América Latina.

"A América Latina é importante. Está sempre na agenda de Espanha e de Portugal, mas precisamos que a América Latina também esteja na agenda europeia. É preciso que a União Europeia saiba que a América Latina é a grande região com a qual podemos cooperar", sublinhou o eurodeputado socialista.