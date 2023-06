Amigos dos Açores realizam visita de estudo à ilha do Faial

Esta é uma visita com interesse ambiental e do programa constam a realização de trilhos pedestres em diversas zonas da ilha, bem como visitas interpretativas a diversos pontos de interesse cultural e turístico da mesma.



Em comunicado, is Amigos dos Açores adiantam que no primeiro dia e após a chegada à ilha, terá lugar uma visita ao Morro de Castelo Branco e a realização do trilho das Levadas na área da paisagem protegida da zona central do Faial.



No segundo dia vai realizar-se um percurso pedestre entre o Varadouro e os Capelinhos, terminando com a visita à Casa dos Botes e ao Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos.



Finalmente, no sábado de manhã será a vez de efetuar o percurso à volta da reserva natural da Caldeira, bem como a descida à mesma, visitando ainda o Jardim Botânico do Faial da parte da tarde. O último dia da visita será preenchido com o percurso pedestre Entre Montes (Queimado e Guia), além da visita à Casa dos Dabney e ao Museu da Fábrica da Baleia de Porto Pim, na cidade da Horta.



As visitas de estudo anuais promovidas por esta associação têm interesse ambiental e incidem nos percursos pedestres e no ecoturismo, aproveitando também para avaliar in loco as questões ambientais mais pertinentes e dando a conhecer aos participantes a realidade das ilhas visitadas.



Estas visitas iniciaram-se em 2009 na ilha de São Jorge e, depois de um primeiro périplo pelas nove ilhas dos Açores, está em curso um segundo périplo pelo arquipélago, que este ano tem como destino o Faial, depois de em 2022 ter sido a vez da ilha Graciosa.