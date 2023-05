O destaque fotográfico do jornal vai para as queixas de insegurança, drogas e lixo no Beco Jardim António Borges em Ponta Delgada.

"Sacos de plástico para fruta proibidos a partir de amanhã" e "Oito zonas balneares dos Açores com ZERO Poluição" são outros destaques do jornal.