Adepto do FC Porto detido por desobedecer a medida de interdição a estádios

Um adepto do FC Porto foi detido no sábado, no jogo com o Rio Ave, por desobedecer a uma medida de interdição a recintos desportivos, confirmou hoje à Lusa fonte da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto.