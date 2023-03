Açores voltam a lançar concurso de centro de alojamento temporário para carenciados

No início de dezembro de 2022, foi anunciado que a Santa Casa da Misericórdia tinha lançado um concurso público para a instalação do Centro de Alojamento Temporário da Horta, para acolher 16 adultos em situação de carência.

Numa nota publicada hoje no 'site' do Governo Regional, a vice-presidencia informa que a Santa Casa da Misericórdia da Horta "voltou a lançar o concurso público para a empreitada de remodelação de edifício com vista à criação e instalação do centro de alojamento temporário da Horta, com um preço base de 450 mil euros".

“Em resultado do enquadramento da economia mundial, por três vezes este concurso já ficou deserto, o que levou à revisão e atualização do preço desta empreitada em perto 215 mil euros, de modo a despertar novo interesse dos empreiteiros", lê-se na nota.

O investimento em causa visa uma intervenção num edifício devoluto para criar um centro de alojamento temporário para acolher, por um período limitado, pessoas adultas em situação de carência.

O novo equipamento social a instalar na Horta terá capacidade máxima para 16 utentes e camas destinadas a casos de emergência social.

O Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) refere ainda que incluindo o projeto, a empreitada, a fiscalização, o equipamento e outras despesas, a criação desta resposta social no Faial "implica um investimento global de 740.950 euros, financiado pela Vice-Presidência do Governo Regional, através da Direção Regional da Solidariedade Social".

Em dezembro de 2022 foi revelado que o Centro de Alojamento Temporário da Horta contará com uma equipa multidisciplinar disponível para auxiliar estes cidadãos sem-abrigo a encontrarem um projeto alternativo de vida, fundamentado na reinserção socioprofissional.