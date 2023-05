"Benfica celebra o 38.º título com vitória por 3-0 sobre o Santa Clara" é o título da manchete fotográfica. "Região com prémios nacionais na área da Cultura", "Estado assume custos com transladação de corpo de recluso", "Apoios às Atividades Culturais vão ter novas regras", "Torre Sineira da Igreja da Matriz vai ser reabilitada" e "'Não é fácil' substituir a operação da Ryanair nos Açores" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.