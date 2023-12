Açores são o melhor destino de aventura do mundo

A gala de entrega dos prémios, muitas vezes apelidada de "Óscar do Turismo", teve lugar no dia 1 de dezembro no hotel Burj Al Arab Jumeirah, no Dubai.

"Este reconhecimento mundial é a cereja no topo do bolo, após os Açores terem conquistado consecutivamente, nos anos de 2020, 2021 e 2022, o título de Melhor Destino de Aventura na Europa". Segundo Luis Capdeville, Diretor Executivo da Visit Azores, “Os Açores, ao receber esta distinção global, afirmam-se como um ícone internacional no cenário turístico, oferecendo uma combinação única entre atividades e a emoção proporcionada pelas suas paisagens deslumbrantes."

Os trilhos e as rotas pedestres tornam-se agora epicentros de uma aventura reconhecida em todo o mundo. A exploração de grutas e vulcões adormecidos, a observação de cetáceos, entre outras atividades num contacto imersivo na natureza que os Açores proporcionam aos seus visitantes, momentos de pura aventura, consolidando-se como um destino que transcende as expetativas e cativa corações à escala mundial. Este título reforça a posição das ilhas açorianas não apenas como um local de beleza natural excecional, mas também como um destino de eleição para aqueles que procuram experiências verdadeiramente extraordinárias no vasto mundo do turismo de aventura.