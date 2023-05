Açores registam 197 mil dormidas turísticas em março, mais 19,8% do que no período homólogo

“Em março, no conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico (hotéis, hotéis-apartamentos, apartamentos turísticos, pousadas, unidades de turismo no espaço rural e unidades de alojamento local) dos Açores registaram-se 197 mil dormidas, valor superior em 19,8% ao registado no mês homólogo”, lê-se na publicação divulgado na página do SREA.

O aumento homólogo das dormidas foi inferior ao registado no país, que, segundo o SREA, atingiu os 26,7%.

O número de dormidas de residentes em Portugal (105,1 mil) foi superior ao de turistas residentes no estrangeiro (91,9 mil), no entanto, os turistas internacionais registaram um crescimento homólogo de 47,4%, enquanto os nacionais subiram apenas 3%.

Já o número de hóspedes (68,1 mil) apresentou “uma taxa de variação homóloga positiva de 23%”.

No valor acumulado de janeiro a março, a região registou 449,7 mil dormidas e 160,2 mil hóspedes, com uma estada média de 2,81 dias.

“A procura turística nos Açores, no primeiro trimestre de 2023, apresentou um acréscimo face ao período homólogo de 29,4% nas dormidas e de 32,1% nos hóspedes para o conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico”, adianta o SREA.

Mais de metade das dormidas de março nos Açores ocorreram em hotelaria (133,1 mil), que registou “uma variação homóloga positiva de 16,3%”, com mais residentes em Portugal (80,9 mil) do que no estrangeiro (52,2 mil).

Ainda assim, os turistas internacionais verificaram um aumento superior (44,9%) ao verificado entre os nacionais (3,2%).

Os proveitos totais, em hotelaria, no mês de março, aumentaram 43,6% e o rendimento médio por quarto utilizado foi de 64,1 euros.

Santa Maria (94,4%), Flores (38,6%), Faial (29,5%), São Miguel (28,3%) e Pico (4,2%) aumentaram as dormidas em março, na hotelaria, enquanto Graciosa (-28,3%) Terceira (-22,2%), Corvo (-20,7%) e São Jorge (-18,3%) registaram uma redução homóloga.

A ilha de São Miguel, a maior do arquipélago, concentrou 73,9% do total das dormidas nesta tipologia, com 98,4 mil, seguindo-se a Terceira, com 19,6 mil dormidas (14,7%), o Faial, com 7,8 mil dormidas (5,8%), e o Pico, com 2,5 mil dormidas (1,8%).

Com 4.639 dormidas, o turismo em espaço rural foi a tipologia que registou um crescimento mais acentuado em março (102,8%).

Mais de metade das dormidas nestes alojamentos foi de turistas provenientes do estrangeiro (3.376), que aumentaram 96,5%, ainda assim menos do que os residentes em Portugal (1.263), que cresceram 121,6%.

Já o alojamento local registou 59,2 mil dormidas em março, mais 24,3% do que no período homólogo.

Neste caso, apenas os residentes no estrangeiro (36,3 mil) aumentaram (47,6%). Nos nacionais houve uma quebra de 0,5%.

São Miguel (32,9%), São Jorge (32,0%), Pico (16,2%) e Faial (3,7%) registaram um aumento de dormidas no alojamento local, em março, enquanto Santa Maria (-36,7%), Graciosa (-22,6%), Terceira (-1,4%) e Flores (-0,9%) diminuíram e o Corvo não declarou dormidas.

Também nesta tipologia, São Miguel foi a ilha que concentrou mais dormidas, com 45,1 mil (76,0% do total), seguindo-se a Terceira, com 6,2 mil dormidas (10,5%), o Faial, com 3,18 mil dormidas (5,4%), e o Pico, com 3,16 mil dormidas (5,3%).