Açores ficam em 13.º no Quilómetro Nacional Jovem

A equipa açoriana foi formada por atletas da ilha de São Miguel em função dos resultados no apuramento regional. Foi composta por um atleta iniciado e por dois juvenis de cada género.

Individualmente, nos Sub-16, Diana Franco terminou os 1000 metros com 3m17s39, correspondendo ao sétimo lugar, e Afonso Cordeiro, em 17.º, com 3m08s88.

Para os atletas Sub-18, mas nascidos em 2007, Natacha Candé foi oitava, com 3m27s71, enquanto Simão Melo terminou no 16.º, com 3m05s69.

Os nascidos em 2006, igualmente no escalão Sub-18, Rita Cardoso, concluiu a distância em 15.º lugar, com 3m31s59, e João Viveiros foi 13.º, com 2m54s10.

Ganhou a seleção de Braga, seguida do Porto e de Lisboa. A Madeira foi 10.ª posicionada.

Aproveitando o período de férias, uma comitiva de 28 atletas e treinadores da equipa de pista do Juventude Ilha Verde efetuou um estágio quatro dias nas modelares instalações do complexo desportivo de Vila Real de Santo António, no Algarve.