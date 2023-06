Açores batem recorde de passageiros desembarcados em aeroportos no mês de maio

“No mês de maio de 2023 desembarcaram nos aeroportos dos Açores 185.980 passageiros, verificando-se uma variação positiva de 20,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior”, lê-se numa publicação do SREA com as estatísticas relativas ao transporte aéreo no mês de maio.

O valor registado em 2023 é o mais elevado no mês de maio, desde 1986, de acordo com os dados disponíveis na página da Internet do SREA, consultados pela Lusa.

O número mais elevado tinha sido registado em 2022, com 153.829 passageiros desembarcados.

Segundo o SREA, todas as ilhas dos Açores apresentaram uma “variação homóloga positiva no desembarque de passageiros” em maio, tendo as mais acentuadas sido registadas em São Jorge (33,9%), Corvo (30,7%) e Flores (26,3%).

Mais de metade dos passageiros, 108.947 (58,6%), desembarcaram na ilha de São Miguel, a maior do arquipélago.

Foi entre os passageiros provenientes de voos internacionais que se verificou a maior subida face ao período homólogo (34,3%), tendo desembarcado nos aeroportos da região 20.661 pessoas em maio.

O maior número de passageiros desembarcados nesse mês era proveniente de Portugal continental ou da Madeira (83.558), tipologia que registou um aumento mensal homólogo de 17,3%.

Quanto aos passageiros de voos interilhas (81.761), registou-se um crescimento de 21,7%.

Segundo o SREA, o número de passageiros embarcados nos aeroportos dos Açores “ascendeu aos 183.426”, registando uma subida homóloga de 22,2%.

Relativamente à tipologia de voo, verificou-se “uma variação homóloga positiva de 21,7% dos passageiros embarcados nos voos interilhas, 18,1% nos voos territoriais e 48,2% nos voos internacionais”.