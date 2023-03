5ª edição do PARES atribui 13 bolsas de micro-financiamento

De acordo com nota de imprensa, no total, serão distribuídos 7 500 euros previstos em regulamento, através da atribuição de bolsas de micro-financiamento a 13 artistas/ projetos, nos patamares de 250, 500 ou 750 euros por candidatura.





Os artistas/projetos selecionados e que devem concretizar as suas atividades até 31 de janeiro de 2024, são: 'Arte in O1', Premissa Híbrida; 'mo(v)er', Cláudio Hochman; 'Vamos aprender baleiês?', 432Hz; 'Afro Graciosa', Neuza Muzemba; 'Dar a volta ao plástico', Comunidade de Aprendizagem Novas Rotas; 'cinANDAR: novos itinerários', Habitat Açores; MAGMA - Non Temporary Art; 'Calafonas: Music from the Azorean and Portugueses Diaspora 1970’s-1980’s', Henrique Ferreira; 'Viagem ao Centro da Bananeira', MUSA AZORES; 'Sweet chilli adulthood', Xico Xico e João Pedro Barriga; Sara Massa e Martim Morais; Manel Paiva; e 'ilhéus sustentáveis', Sara Azad.

O júri do PARES 2023 foi constituído pela direção da Anda&Fala, representada por Jesse James, Luís Brum e Sofia Carolina Botelho, e Aurora Ribeiro - ativista cultural e investigadora.

Recorde-se que o PARES é um programa que acontece todos anos, desde 2019, para apoiar o ecossistema criativo local. Está aberto a candidaturas em todas as áreas de expressão artística contemporânea, desde que envolvam atividades nos âmbitos da criação artística, apresentação e circulação de artistas e projetos, dentro ou fora da região dos Açores. Pretende apoiar artistas e agentes naturais e/ou sediados nos Açores, ou pessoas oriundas de outras geografias que elejam o arquipélago para desenvolver os seus projetos.



A próxima edição do PARES - Programa de Apoio à Atividade Artística nos Açores será lançada em janeiro de 2024.