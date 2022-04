XV Cross Escolar

Desta prova apurou-se uma seleção de alunos para a Fase de Ilha do Corta-Mato Escolar.

Cerca de 100 atletas participaram com entusiasmo, na prova organizada por escalões, de acordo com as diferentes faixas etárias e com distâncias de acordo com os diferentes níveis de prestação.

A entrega de prémios contou com a presença dos elementos do nosso Conselho Executivo e de quatro elementos da EMA SPACE - Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço - de visita à Escola, entre eles o astronauta Engº Danny Oliver.

Segue a lista dos vencedores, por escalão e género: