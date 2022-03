Torneio de Futsal de Carnaval - Escola Básica 1,2,3/JI das Furnas

O Troneio contou com a participação de 71 discentes organizados em 12 equipas: 3 masculinas do segundo ciclo, 3 femininas do segundo ciclo; 4 masculinas do terceiro ciclo e 2 femininas do terceiro ciclo. Para além da forte participação dos discentes, o evento mobilizou toda a escola e, após um período prolongado sem qualquer tipo de atividade desportiva escolar, trouxe a possibilidade de convívio e de prática desportiva fora do âmbito letivo.

Foram dias de grande animação e de espírito desportivo que deixou a vontade de que mais eventos desta natureza se repitam!

As equipas vencedoras do torneio por escalão foram:

Red Stars – 2º Ciclo Masculino

Vale Descaído – 3º Ciclo Masculino

Black Team – 2º e 3º ciclos Feminino

Todos os participantes receberam um diploma de participação e os vencedores do torneio, para além do diploma, receberam uma entrada para duas pessoas no Parque Terra Nostra, patrocínio gentilmente cedido pelo Hotel Terra Nostra a quem muito agradecemos.

A todos quantos tornaram possível a realização deste torneio, o nosso muito obrigado!