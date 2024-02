Serviço de cafetaria e bar - Feira do Livro Usado

A Feira do Livro Usado foi dinamizada pela Biblioteca Escolar da Escola Básica e Secundária da Povoação com a colaboração de várias pessoas da comunidade educativa, nos dias 4 e 5 de dezembro de 2023.

Os alunos do 8º Vocacional e do 9ºFPB3- Empregado de Restaurante-Bar participaram nesta atividade e estes últimos prestaram o serviço de cafetaria e Bar com produtos confecionados pelos próprios no âmbito da sua formação.