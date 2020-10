Intercâmbio digital de fazer crescer água na boca

O encontro digital, que teve como objetivo a preparação de iguarias que evidenciassem a sustentabilidade dos ingredientes e a minimização do desperdício dos mesmos, alertou para a utilização de métodos de confeção saudáveis e permitiu que se trocassem informações e se visualizassem vídeos com a confeção de pratos que foram levados antecipadamente aos alunos da Lagoa para prova.

A confeção dos pratos, desde mini-hambúrgueres de carne de vaca moída, de frango, de peixe e vegetariana, acompanhadas pelos respetivos pãezinhos, molho pesto, pickles de cenoura e pepino, forma acompanhados por chips de batata doce no forno, finalizando com um delicioso strudel de cascas de maçã e canela, pretendeu alertar para a importância de se reutilizar restos de alimentos, assim como de fazer uma alimentação saudável, nutritiva e equilibrada.

Na componente de Restaurante Bar, foram confecionados sumos naturais à base de ananás e frutos vermelhos, sendo aproveitadas, no caso do ananás, as cascas da fruta.

Os formandos foram orientados pelos Chef’s Nuno Santos e Patrícia Sousa.

No final, as turmas compartilharam experiências e dúvidas, e em seguida os alunos da Secundária da Lagoa foram presenteados com as iguarias feitas pelos nossos alunos para degustarem.

Sem dúvida, uma experiência para se repetir no futuro!