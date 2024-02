Exposição de presépios - EB 1/JI Lomba do Botão

Desafiamos os pais da nossa escola a fazerem um presépio, com material reciclado, juntamente com os seus filhos. Pedimos que fizessem do presépio um momento inesquecível, que ouvissem os filhos e os deixassem criar com a ajuda deles.

Tínhamos a certeza de que qualquer um dos trabalhos ficaria lindo porque tudo o que é feito com amor é a receita ideal para não falhar.

Queremos agradecer profundamente a todos os nossos alunos e aos seus pais pela disponibilidade e pelos trabalhos maravilhosos que realizaram.

É certamente um momento que ficará marcado. Da dedicação nasceu a criatividade. Descobrimos verdadeiros artistas.

Só podemos agradecer.

Muito obrigada.

Maria Martins