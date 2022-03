EFTH realiza atividade "Restauração no Feminino"

No dia 10 de dezembro, entre as 09:00 e as 11:00, na Unidade de Aplicação da EFTH, Anfiteatro – Restaurante/Lounge, decorreu a atividade “Restauração no Feminino”.

Esta iniciativa teve por objetivo responder ao domínio Igualdade de Género no âmbito da EECE da Escola de Formação Turística e Hoteleira.

Para o efeito, foram convidadas duas chefes: Chef Anne Teixeira (Pastelaria -Restaurante Otaka) e Chef Filipa Oliveira (Bar – Grand Hotel Açores Atlântico), que deram o seu testemunho como profissionais do setor do turismo.

Foram intervenientes nesta atividade os/as formandos/as das turmas do segundo ano dos cursos Técnico/a de Cozinha/Pastelaria e Técnico/a de Restaurante/Bar, que elaboraram um cartaz alusivo à atividade, prepararam algumas questões para as convidadas e irão realizar uma entrevista às oradoras para publicação no e-book do Projeto Alimentação Saudável.