EFTH promove atividade de partilha natalícia

Ao abrigo do projeto “Educação Empreendedora”, os formandos do segundo ano dos cursos de Técnico/a de Restaurante/Bar e Técnico/a de Cozinha/Pastelaria organizaram a atividade Empreendedor por um dia, no âmbito das disciplinas de Psicologia e de Economia.

Esta ação, realizada no passado dia 07 de dezembro, consistiu na venda de comes e bebes no centro de Ponta Delgada, cujos fundos reverteram para a compra de presentes de Natal a entregar a crianças institucionalizadas em casas de acolhimento na ilha de São Miguel.

No dia 15 de dezembro, às 12:30, na Unidade de Aplicação da Escola de Formação Turística e Hoteleira, realizou-se a 10ª edição da atividade intitulada Partilha Natalícia, que consistiu num almoço destinado a 40 crianças, provenientes de seis entidades, devidamente acompanhadas pelos seus monitores.

A entrega dos presentes de Natal, assim como a preparação, confeção e serviço do almoço foi assegurada pelos nossos formandos.

A todos um bem-haja!