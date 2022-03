EBS da Povoação no Parlamento dos Jovens

Este estava para breve e, como sempre, não podia faltar quem estivesse interessado no projeto que já conta com vários anos de existência. Não foi diferente no território insular e na ilha de São Miguel, assim como em muitas outras escolas. Na Escola Maria Isabel do Carmo Medeiros vários alunos “arregaçaram as mangas” e iniciaram a formação das listas com medidas candidatas à futura sessão regional. Assim foram apresentadas duas listas, A e B.

Lista A, constituída por 10 membros:

Vítor Rigueira; Beatriz Frias; Tomás Moniz; Daniela Costa; Pedro Aguiar; Angélica Paiva; Maria Pereira; Luís Melo; Nuno Mendonça; Artur Palhinha.

Lista B, constituída por 10 membros:

Alex Paiva; Sara Vieira; Francisco Gil; Sílvia Pereira; Pedro Costa; Sofia Pereira; Marla Cardoso; Francisco Moniz; Aurélia Raposo; Joel Aguiar.

A Campanha

Durante os dias 6 a 10 de dezembro, ocorreram as campanhas das listas, a apelar ao voto e a dar a conhecer aos estudantes da Escola Maria Isabel do Carmo Medeiros as propostas e os objetivos que estas tinham enquanto candidatas.

No dia 6 foram afixadas as medidas de cada lista. As campanhas contaram com a fixação de cartazes, distribuição de panfletos referentes às Fake News e publicações nas redes sociais. De modo a apelar ao voto dos alunos.

7 de dezembro. Distribuição dos panfletos

O dia 10, último dia de campanha, foi marcado por um debate intenso entre as duas listas. Ali foram descritas pelos cabeças de lista, as medidas de cada uma destas. Esse debate contou com a presença do deputado Flávio Soares (Deputado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores).

As eleições

No dia 13 de dezembro, após o ato eleitoral, deu-se a contagem dos votos que ditou a vitória da lista A. Esta lista obteve, assim, a vantagem de ser representada na sessão escolar por oito dos seus membros, enquanto a lista B apenas contou com sete dos seus deputados. Na edição de 2021/2022 do Parlamento dos Jovens o tema de debate será as Fake News.

Apesar dos tempos atípicos que todos passamos, os jovens portugueses mostraram, mais uma vez, estar empenhados em ser uma voz ativa na nossa sociedade, apresentando as suas ideias da melhor forma possível em democracia: livre e responsável.

Sessão Escolar

Após a campanha, no dia 26 de Janeiro, reuniram-se novamente as listas, para a Sessão Escolar de modo a estabelecer um acordo entre elas, sobre quais as medidas e deputados que iriam nos representar na sessão regional do parlamento dos jovens.

Num primeiro momento, realizaram-se as candidaturas a presidente de mesa, tendo existido apenas uma deputada, Daniela Costa, que se candidatou. Como a votação fora unânime, esta foi assim eleita presidente de mesa da Sessão Escolar. A presidente designou, então, a vice-presidente e a secretária, respetivamente Sílvia Pereira e Angélica Paiva das listas B e A.

Membros da mesa da Sessão Escolar

Formou-se o projeto para a próxima fase baseado na fusão de uma medida de cada lista, de maneira a criar o melhor projeto para a apresentação na sessão regional, sem nunca perder o sentido destas no futuro da nossa sociedade, mas também na apresentação de propostas válidas para o tema. Foi fascinante observar como, através de uma negociação saudável, os deputados das duas listas conseguiram fundir as suas medidas, naquelas que serão as de recomendação da nossa escola.

De seguida, deu-se a eleição dos deputados que viriam a representar-nos na próxima fase, tendo sido os mais votados o deputado Vítor Rigueira com 9 votos, e Alex Paiva com 8 votos.

Por fim, procedeu-se à votação do tema proposto para a edição do próximo ano que será mais um tema que promete muito.

Estamos agora preparados para a sessão Regional!