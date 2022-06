Dia Mundial da Criança

À Descoberta da Cultura Açoriana - Fotografias

No dia 3 de junho de 2022 o centro histórico de Ponta Delgada acolheu cerca de 450 participantes no peddy paper “À Descoberta da Cultura Açoriana”. Este é um projeto promovido pela EPROSEC na comemoração do seu 30º aniversário, em parceria com a Câmara Municipal de Ponta Delgada, que tem como objetivo sensibilizar formandos, participantes e o público em geral para o trabalho em inclusão, a valorização da cultura e a sustentabilidade.