Concurso de Postais de Natal Franceses

Serviço de cafetaria e bar - Feira do Livro Usado

Os alunos 9ºFPB3- Empregado de Restaurante-Bar no dia 31 de outubro de 2023 tiveram a oportunidade de participar numa atividade de serviço de cafetaria e bar no átrio da Escola Básica e Secundária da Povoação com produtos confecionados pelos mesmos.