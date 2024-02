Alunos do 3.º ciclo aceitam o desafio de participar no Parlamento dos Jovens

Viver Abril na Educação

Caminhos para uma Escola plural e participativa

Fase Escolar

A Campanha Eleitoral decorreu dos dias 15 a 19 de janeiro, sendo dias de muito nervosismo em que ambas as listas trabalharam muito e mostraram as suas propostas. Fizeram diversas atividades para conquistar os votos dos colegas, como jogos didáticos e uma sessão de cinema sobre o 25 de abril.





No dia 18 de janeiro as listas debateram o tema e propuseram algumas medidas. Não foi nada fácil, porque à medida que se falava de um tema, logo surgiam outros, todos eles também importantes, porque na atualidade a educação tem muitos problemas. Foi difícil escolher e temas que também mereciam destaque acabaram por ficar de for a, devido ao limite máximo de medidas (três) que cada lista podia propor. A lista A abordou o problema da escassez de professores e apresentou as seguintes medidas: dar ajudas de custo a professores deslocados, diminuir a carga horária dos professores e proporcionar moradias perto da escola para professores deslocados. Já a lista B apresentou ideias para os alunos terem sucesso nos estudos: usar os manuais digitais apenas como complemento ao estudo, apoio linguístico a alunos migrantes e ajudas de custo aos pais/escola para materiais.



Os trabalhos desta Sessão foram iniciados pela Professora Coordenadora e, depois presididos por uma aluna deputada, candidata, eleita presidente da mesa de acordo com o regimento. A mesma assumiu as suas funções, seguindo o Guião do Presidente da Mesa da Sessão escolar, dando todas as indicações necessárias aos deputados para a apresentação e argumentação das medidas propostas. Neste debate participaram os deputados eleitos e foram discutidas as medidas já apresentadas. Nesta sessão foram ainda eleitos os dois deputados efetivos e o suplente bem como a candidata a presidente da mesa para representar a escola na sessão regional do Parlamento dos Jovens. Ainda nesta sessão foi proposto o tema da Inteligência Artificial para ser debatido no próximo ano.

Embora o processo tenha sido cansativo e trabalhoso, os alunos que participaram, a maioria pela primeira vez, acharam muito interessante, por ser muito diferente do que costumam fazer na escola, e por todo o trabalho ter sido da sua iniciativa e responsabilidade, exigindo tarefas distintas.

Sentiram várias dificuldades, como a escola ser pequena e ter poucos alunos, ainda por cima com horários muito preenchidos, o que tornou difícil promover ações que não coincidissem com aulas, avaliações ou outras atividades que decorreram na escola.

As atividades foram todas realizadas de acordo com o calendário definido pela comissão eleitoral escolar, exceto o debate com o senhor Deputado da Assembleia da República, agendado para o dia 22 de janeiro, que não se realizou devido à ausência do referido Deputado, ausência essa para a qual não foi dada qualquer justificação.

Os alunos que foram eleitos deputados festejaram o facto de poderem ir ao Faial representar a sua escola na Sessão Regional, no dia 18 de março