28 Cabazes de Natal distribuidos pela ESLagoa

Esta ação já se vem realizando desde há alguns anos e este ano não foi exceção. As turmas mobilizaram-se e responderam ao desafio levando um pouco de conforto e alegria a 28 lares carenciados do concelho. A distribuição dos cabazes teve a preciosa colaboração da Casa do Povo de Água de Pau. Os promotores desta ação agradecem a todos a colaboração prestada.