Açoriano Oriental
    • Treinador Vasco Matos promete Santa Clara “muito competitivo” frente ao Benfica

    O treinador Vasco Matos prometeu um Santa Clara “muito competitivo” frente ao Benfica, mas reconheceu que os açorianos precisam de estar num “nível muito alto” no jogo da quinta jornada da I Liga de futebol

    Hoje, 15:15
    Autor: Lusa/AO Online

    “[Vamos] ser uma equipa com uma identidade muito forte, bem vincada, muito competitiva, a olhar para o nosso processo e para aquilo que é nossa estratégia para o jogo. Todos sabemos o tipo de equipa que é o Benfica”, afirmou.

    O técnico do Santa Clara falava no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica.

    Vasco Matos defendeu que a formação açoriana “tem de olhar para si própria” e “perceber onde tem de ser muito forte” para fazer frente aos ‘encarnados’.

    “Temos de estar num nível muito alto. Temos de ter uma grande capacidade de entreajuda. Temos de correr muito. Vai ser um jogo onde vamos ter de correr muito porque a equipa vai-nos obrigar a isso. Temos de estar preparados”, reforçou.

    O treinador garantiu que o Santa Clara “tem vindo num crescendo”, destacando a evolução da equipa que nos últimos dois jogos somou um empate com Estrela da Amadora (0-0) e uma vitória na casa do Estoril na última jornada (1-0).

    “Sinto que a equipa está a melhorar. Obviamente que vamos ter um jogo extremamente difícil contra uma grande equipa, mas o nosso foco continua a ser aquilo que a nossa equipa pode fazer. Vamos tentar, obviamente, dar muita luta e sermos a equipa que temos sido”.

    Já sobre a forma do Benfica, que soma vitórias nos três jogos do campeonato diante Estrela da Amadora (1-0), Tondela (3-0) e Alverca (2-1), Vasco Matos desvalorizou ao realçar que prefere “estar concentrado” na sua equipa.

    “Em termos daquilo que é o adversário, se vem num melhor ou mau momento, sinceramente não me preocupa muito. Tenho é de olhar para a equipa e perceber o que estamos a fazer e o caminho que temos de percorrer”, sublinhou.

     O Santa Clara, 10.º classificado com quatro pontos, vai defrontar o Benfica, quarto com nove (menos um jogo), na próxima sexta-feira, às 19h15, no Estádio da Luz, em Lisboa, a contar para a quinta jornada da I Liga.


