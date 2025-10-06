Ministério abre candidaturas a bolsas de criação literária

Com data de 29 de setembro - um dia antes do fim do prazo previsto para a abertura dos concursos - foram publicados os despachos das bolsas de criação literária, em geral, e as de Banda Desenhada e Literatura Infantil e Juvenil.

Para as bolsas de criação literária, que têm um montante disponível de 360 mil euros e vão atribuir 24 bolsas anuais de 15 mil euros cada, podem concorrer projetos de poesia, ficção narrativa, dramaturgia e escrita teatral e ensaio.

Neste caso, o júri vai ser composto por Paula Magalhães, João Dionísio, Afonso Cruz, Isabel Lucas, Golgona Anghel e José Bragança de Miranda.

Já para Banda Desenhada e Literatura Infantil e Juvenil, vão ser atribuídas 18 bolsas anuais, tendo um valor total disponível de 270 mil euros.

O júri desta vertente é composto por João Ramalho-Santos e Dora Batalim.

De acordo com uma publicação no 'site' da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), responsável pela gestão do programa, as candidaturas podem ser submetidas a partir de terça-feira e até 05 de novembro, através de uma plataforma 'online'.

O novo modelo das bolsas de criação literária – que não abriram no ano passado – foi anunciado pela anterior detentora da tutela da Cultura, Dalila Rodrigues, no começo deste ano.

Na altura, o Ministério da Cultura anunciou que iria abrir uma nova edição do programa de bolsas de criação literária, que atribuiria 24 bolsas anuais no valor de 15 mil euros cada, passando a contemplar ensaio. Dias depois, e após uma carta que contestava a ausência da Banda Desenhada e da Literatura Infanto-juvenil, foi anunciada uma linha própria para essas duas áreas.

O programa de bolsas de criação literária foi retomado em 2017, quando o Ministério da Cultura era dirigido por Luís Filipe Castro Mendes, depois de 15 anos de interrupção.

Em 2024, o programa geral não abriu, tendo apenas estado disponível o concurso de bolsas de criação literária no âmbito das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que atribuiu oito bolsas semestrais, num total de 60 mil euros.

Entre 2017 e 2023, foram apoiados nomes de autores que vão de Nuno Saraiva, Francisco de Sousa Lobo, Djaimilia Pereira de Almeida, Ana Teresa Pereira, Judite Canha Fernandes, Afonso Reis Cabral, Valério Romão, Matilde Campilho e Andreia Faria a Tiago Schwäbl, Mariana Correia Pinto e Hugo Gonçalves, entre muitos outros.

Segundo a contabilização do ministério, “desde 1997, no âmbito de programas de atribuição de bolsas para a criação literária, foram atribuídas 26 bolsas para a Banda Desenhada, 15 para a Infância e Juventude, 90 para a Ficção Narrativa, 40 para a Poesia e 20 para a Dramaturgia”.