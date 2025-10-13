“Semana Mundial do Espaço” na Escola Secundária da Lagoa

No dia 10 realizou-se, no auditório desta Escola, uma conferência, pelo Doutor Cláudio Gomes (coordenador nacional das Semanas Mundiais do Espaço em Portugal) sobre “Viver no Espaço: Ficção ou Realidade?”, seguindo-se uma “observação solar”, realizada na “entrada” desta escola, da responsabilidade do OASA. A temática desta palestra abordou: o Espaço sempre cativou a Humanidade e com a “Guerra Fria”, os avanços na exploração espacial levaram a desenvolvimentos muito importantes, incluindo a chegada à Lua. Atualmente, temos, por exemplo, experiências a bordo da Estação Espacial Internacional, em missões em corpos celestes, de modo que há áreas emergentes ligadas ao Espaço. Os próximos passos podem implicar bases lunares, idas a Marte, formas de viver no Espaço! Que desafios? Que oportunidades? Como será o nosso futuro? Neste momento a NASA continua a preparação da missão Artémis, que tem por objetivos principais a ida da mulher à Lua e o lançamento das “bases” para a construção da primeira base lunar.





Neste mesmo dia, à noite, realizou-se no OASA uma segunda conferência, desta feita aberta ao público, e pelo mesmo conferência sob a temática: “Para o infinito e Mais Além: uma Odisseia Espacial”. Aí abordou-se:” o estudo do Universo, da sua composição, da sua origem ou fim, ou dos seus limites é algo que nos leva às fronteiras do conhecimento! O que existe no Universo? Podemos surfar uma onda gravitacional? Há mais que um Universo? Embarque connosco nesta jornada além dos limites conhecidos, em busca de novas fronteiras. Descubra como a Humanidade pode também espalhar-se pelo Cosmos”!





Participaram nos seis eventos promovidos mais de 250 alunos desta Escola.