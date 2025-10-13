Açoriano Oriental
    EBS das Lajes do Pico
    Escola
    Escola Secundária da Lagoa
    Todos os conteúdos publicados são da responsabilidade da Escola

    “Semana Mundial do Espaço” na Escola Secundária da Lagoa

    Luís Filipe Machado / Escolas / 2025-10-13 15:17:11
    Semana Mundial do Espaço

    Realizou-se entre 4 e 10 de outubro do corrente ano a Semana Mundial do Espaço 2025, sob a temática: “Viver no Espaço”. Este evento foi promovido, pela quarta vez consecutiva, pelo Clube de Astronomia da Escola Secundária da Lagoa, em conjunto com o Observatório Astronómico de Santana Açores (OASA).

    No dia 10 realizou-se, no auditório desta Escola, uma conferência, pelo Doutor Cláudio Gomes (coordenador nacional das Semanas Mundiais do Espaço em Portugal) sobre “Viver no Espaço: Ficção ou Realidade?”, seguindo-se uma “observação solar”, realizada na “entrada” desta escola, da responsabilidade do OASA. A temática desta palestra abordou: o Espaço sempre cativou a Humanidade e com a “Guerra Fria”, os avanços na exploração espacial levaram a desenvolvimentos muito importantes, incluindo a chegada à Lua. Atualmente, temos, por exemplo, experiências a bordo da Estação Espacial Internacional, em missões em corpos celestes, de modo que há áreas emergentes ligadas ao Espaço. Os próximos passos podem implicar bases lunares, idas a Marte, formas de viver no Espaço! Que desafios? Que oportunidades? Como será o nosso futuro? Neste momento a NASA continua a preparação da missão Artémis, que tem por objetivos principais a ida da mulher à Lua e o lançamento das “bases” para a construção da primeira base lunar.


    Neste mesmo dia, à noite, realizou-se no OASA uma segunda conferência, desta feita aberta ao público, e pelo mesmo conferência sob a temática: “Para o infinito e Mais Além: uma Odisseia Espacial”. Aí abordou-se:” o estudo do Universo, da sua composição, da sua origem ou fim, ou dos seus limites é algo que nos leva às fronteiras do conhecimento! O que existe no Universo? Podemos surfar uma onda gravitacional? Há mais que um Universo? Embarque connosco nesta jornada além dos limites conhecidos, em busca de novas fronteiras. Descubra como a Humanidade pode também espalhar-se pelo Cosmos”!


    Participaram nos seis eventos promovidos mais de 250 alunos desta Escola.

    "Semana Mundial do Espaço" na Escola Secundária da Lagoa
    Realizou-se entre 4 e 10 de outubro do corrente ano a Semana Mundial do Espaço 2025, sob a temática: "Viver no Espaço". Este evento foi promovido, pela quarta vez consecutiva, pelo Clube de Astronomia da Escola Secundária da Lagoa, em conjunto com o Observatório Astronómico de Santana Açores (OASA).
     
    Escola Secundária da Lagoa
