Formandos da EPROSEC em Itália

Com intuito de proporcionar aos nossos formandos a oportunidade de realizarem o seu estágio profissional num país diferente e terem uma experiência, não só enriquecedora para o seu percurso profissional, como para a sua vida enquanto jovens, a EPROSEC inicia um novo Projeto Erasmus+.

No passado dia 6 de janeiro, os nossos formandos partiram rumo à cidade de Salerno em Itália, para embarcarem na maior aventura das suas vidas. Durante 36 dias irão realizar um estágio profissional nas suas áreas de formação nomeadamente: gestão, informática, psicossocial e comunicação e serviço digital, em entidades com grande experiência em acolhimento de jovens Erasmus. Foi com imenso entusiamos e profissionalismo que a empresa FMTS Experience nossa parceira, nos acompanhou no primeiro dia de estágio às entidades de acolhimento: HUMANITAS; BIOHARMONIA S.R.L.S.; Il Villaggio Di Esteban; ARMONIA Azienda Informatica; DIELLEMME SRL; Salerno Trasporti e INSIEME COOP. SOC. que receberam os nossos formandos com muito carinho, integrando-os de imediato nas equipas de trabalho.

A 10 de fevereiro irão terminar a mobilidade, com a certeza que irão regressar a “casa” com novas competências profissionais, sociais e pessoais. Estão a ser dias de muitas experiências inesquecíveis!

É com grande certeza que a EPROSEC continuará a proporcionar tal experiência enriquecedora aos seus formandos. Continuaremos a apostar no Programa Erasmus+ que cria a oportunidade destes jovens melhorarem as competências e aptidões necessárias ao mercado de trabalho, bem como também um contributo fundamental para uma sociedade mais empreendedora, coesa e humanista.