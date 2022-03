Clube de Geocaching da ESL comemora 5º Aniversário

Neste evento comemorativo, realizado no auditório desta Escola e presidido por S.Exa. a Sra. Secretária Regional da Educação (em representação de S.Exa. o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores), estiveram presentes várias entidades e pessoas convidadas, em particular, e entre outros, a Sra. Presidente da Camara da Lagoa e alguns vereadores desta edilidade, o coordenador da EMA Espaço, os responsáveis das entidades parceiras deste Clube: OASA, OVGA, Expolab, Clube Náutico da Lagoa e Amigos dos Açores – Associação Ecológica. Estiveram, ainda, presentes todos os professores que já pertenceram a este Clube. Na ocasião foi apresentado o filme” 5 anos em 5 minutos”, sobre o Clube, bem como o filme de apresentação da Lagoa Geotour, projeto que este Clube desenvolveu para a Camara Municipal da Lagoa, no ano letivo transato. Os convidados do Clube receberam uma “moeda”, produzida numa impressora 3D, relativa ao projeto ISU/Clube e à comemoração dos “500 anos do concelho de Lagoa”. A Camara Municipal de Lagoa entregou também uma lembrança aos professores deste Clube. Foi, ainda, neste evento, apresentado o Projeto ISU, que está a ser organizado, desde setembro passado, por alunos do secundário em conjunto com os professores do Clube. Registe-se ainda que este evento, foi transmitido, por streaming, através da plataforma Teams, para todo o mundo.

O Clube de Geocaching agradece a colaboração de todos os envolvidos.

Clube de Geocaching