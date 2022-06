As atividades foram pensadas e planeadas pelos alunos finalistas do curso profissional Técnico de Animação Sociocultural, com a ajuda à execução dos adereços da turma do 2º ano do curso Técnico de Apoio Psicossocial.

Foram convidadas a participar as seguintes entidades: EBI/JI Engenheiro José Cordeiro; CDIJ-Porto Seguro; Aurora Social; Centro Intergeracional dos Arrifes; Escola Secundária Domingos Rebelo.

O peddy paper percorreu vários pontos da cidade, mas foi no Campo de São Francisco e nas Portas da Cidade que os participantes foram desafiados a experienciar artes e ofícios tradicionais, alguns dos quais orientados por profissionais das áreas. A sustentabilidade foi trabalhada na escolha rigorosa dos materiais, na sua utilização e na conceção das atividades.

O peddy paper “À Descoberta da Cultura Açoriana” constituiu um grande desafio para estes formandos da EPROSEC, pois implicou uma complexa preparação logística e de materiais, com a criação de dezenas de atividades que decorram em simultâneo para diferentes públicos-alvo.

O projeto contou com o apoio das seguintes entidades: Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Unileite, McDonald’s, Museu Militar dos Açores, Boa Fruta, AJM Cordeiro, Lagarta, Barber Shop, La Bamba Bazar, Solidaried’Arte, Avlis, Accional, Irmandade do Senhor Santo Cristo, Oficina Museu de Capelas, Sr. Bento Silva, Sr. Hugo Raposo e a Designer Salomé Belo Marques.