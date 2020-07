Vila Franca do Campo em números

• Feriado municipal: 24 de Junho

• Habitantes: 11.065

• Por cada 1000 residentes, 8 são estrangeiros

• Por cada 100 residentes, há 17 jovens com menos de 15 anos, 71 adultos e 13 idosos com 65 ou mais anos

• Há 100 jovens por cada 80 idosos, menos 78 idosos do que a média nacional

• 1.936 alunos matriculados nos ensinos

• 10 alojamentos turísticos, mais 8 do que em 2010

• 10% das despesas da Câmara Municipal foram destinadas à cultura e desporto, valor superior ao de 2010