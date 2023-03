Santuário do Santo Cristo nos Açores com mais pedidos de apoio devido à crise

"Têm havido mais contactos, sobretudo de famílias mais carenciadas que nos pedem algum apoio", disse o cónego Adriano Borges, em declarações à agência Lusa.

Segundo o reitor, o Santuário consegue apoiar as famílias carenciadas com alguns cabazes de alimentos, assim como a Irmandade do Senhor Santo Cristo, que durante o ano desenvolve uma ação de apoio junto dos agregados com maiores dificuldades.

"O Santuário e a Irmandade auxiliam com uma média de 50 cabazes por mês" e "apoios no pagamento de algumas rendas temporariamente" assinalou Adriano Borges.

A Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres é uma associação de fiéis e o seu principal objetivo, e também o mais visível, é a promoção do Culto do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que se iniciou, na cidade de Ponta Delgada, ilha de São Miguel, em 1700.

O reitor do Santuário do Santo Cristo disse à Lusa que "tem havido muitos pedidos de apoio", devido ao aumento do custo de vida.

"As pessoas que entram no Santuário para rezar não sabemos o que lhes passa pelo coração, mas muitos procuram-nos porque há falta de trabalho, porque a vida está difícil para pagar empréstimos bancários. Ajudamos na medida do possível", sublinhou o reitor do Santuário do Santo Cristo.