Há 50 vezes mais unidades turísticas na Vila do que em 2010

Em 2018, o concelho de Vila Franca do Campo apresentava 5 vezes mais alojamentos turísticos do que em 2010 (apenas 2). Hoje, com 98 unidades legalizadas, o número é quase 50 vezes maior, um contexto que, entre outras razões, encontra explicação nos números recordes que a ilha de São Miguel registou ao nível da procura turística nos últimos anos, mas também na grande fatia do bolo orçamental que a autarquia vila-franquense destinou à vertente cultural do concelho, decidida a dinamizar a economia local e a fazer das suas festividades cartazes turísticos da Região.

Em 2018, a Câmara Municipal de Vila Franca do Campo (CMVFC) aumentou para 10 por cento o investimento feito nas áreas da cultura e desporto, exatamente o dobro do esforço financeiro realizado oito anos antes e que se ficou pelos 5 por cento, assim apontam os recentes dados da Pordata.



Segundo o quadro-resumo do projeto de base de dados e estatísticas, o município evidenciou igualmente um saldo financeiro positivo na ordem do 1. 980 mil euros, resultado de uma despesa cifrada nos 7,1 milhões de euros e de uma receita que totalizou 9 milhões de euros. Feitas as contas, este último resultado financeiro da autarquia mostrou-se mais de duas vezes superior ao registado no ano de 2010 (que se fixou nos 929 milhões de euros), um indicador extremamente positivo que se vem juntar ao facto de o concelho ter 80 idosos por cada 100 jovens, menos 78 idosos do que a média nacional.

Ainda olhando ao retrato da Pordata, destaque para a ausência de casos de mortalidade infantil em 2018 e, de novo, para o número de unidades turísticas que cresceu na casa dos 500 por cento, correspondendo ao caudal turístico que passou a visitar os Açores e a ter a vila quinhentista como referência.



Este ano, por força das medidas restritivas inerentes ao controlo do novo coronavírus, os vila-franquenses tiveram já de se conformar com o cancelamento das festas do São João da Vila e de São Miguel Arcanjo, eventos ao qual acorrem milhares de açorianos e turistas todos os anos. As mesmas condicionantes deverão manter-se quanto à realização das festividades em honra do Senhor Bom Jesus da Pedra, mais do que um chamariz turístico, um culto vivido com grande intensidade pela população local.



Não obstante as limitações e cautelas que o atual momento exige, a Vila Franca do Campo - que, até à data, não registou qualquer munícipe infetado pelo vírus Covid-19 – mostra-se preparada para receber pessoas e é, de resto, a própria Câmara Municipal que lhe estende o convite, segura de que o concelho reúne as condições ideais para que possa descontrair e desfrutar dele tranquilamente.