AD com vitórias no norte do país e perde na capital e no sul

Em Bragança, a AD conseguiu o seu melhor resultado, com 40,01% dos votos (29.077 votos) e dois dos três deputados no único distrito onde o Chega não conseguiu ter um eleito.

Outros círculos em que a AD obteve bons resultados foram os Açores (39,71%, com dois eleitos em cinco possíveis), Vila Real (39,33% e dois eleitos em cinco), seguindo-se Viseu (36,39%, três em oito), Aveiro (35,13%, sete em 16), Madeira (35,38%, aqui numa coligação PSD/CDS, com três deputados em seis possíveis), Leiria (35,21%, cinco em 10) Viana do Castelo (34,72%, dois eleitos em cinco) e Guarda (34,12%, um em três).

No Porto, com 40 mandatos possíveis, a coligação do PSD, CDS e PPM obteve 14 lugares (30,41%) dos votos e em Braga, com 19 lugares e o terceiro maior círculo, a AD obteve 33,16% (oito deputados).

Há dois anos, o PSD obteve uma vitória apenas na Madeira, enquanto o resto dos círculos eleitorais foram ganhos pelos socialistas.

No território nacional, CDS e PSD obtiveram 79 mandatos, contra 77 do PS (28,66%), seguindo-se o Chega com 48 eleitos (18,06%). A IL, o BE e o PAN mantiveram os mandatos, oito, cinco e um respetivamente. Livre passou de um para quatro eleitos enquanto a CDU perdeu dois lugares, de seis para quatro mandatos.

Por apurar estão os quatro lugares da emigração, que o PS ganhou em 2022, com três mandatos.