O campo de padel está localizado no Parque da Vila, perto do Pavilhão Multiusos.

“A partir de agora, quem quiser experimentar ou praticar padel, poderá fazê-lo na Vila. É mais um espaço que irá, seguramente, despertar muita curiosidade e interesse, pois a modalidade é vista como muito acessível”, enaltece a autarquia.

O município acrescenta que esta modalidade “está em franco crescimento no nosso país e que agora é uma realidade na freguesia de São Pedro”.

A inauguração contou com a presença do presidente da Câmara Municipal Ricardo Rodrigues, que garantiu que o Município está sempre disposto a o “acarinhar todas as iniciativas, ideias e os projetos que as juntas de freguesia e as outras instituições possam apresentar à autarquia”.

Ricardo Rodrigues referiu ainda que a Câmara Municipal “tem uma visão de conjunto do concelho e, portanto, não pode apoiar iniciativas que sejam repetidas”.



Flávio Pacheco, presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, enalteceu que este novo espaço é mais uma opção para a prática de hábitos de vida saudáveis.