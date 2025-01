João Pereira prepara-se para o Mundial

O karateca terceirense João Pereira, do Clube de Karate-do Shotokan de Angra do Heroísmo (CKSAH), concluiu no passado fim de semana o estágio de Seleção organizado pela Federação Nacional de Karaté - Portugal (FNKP), revelou a Associação de Karaté dos Açores (AKA).

De acordo com a AKA, o estágio, realizado em Coimbra, serviu de preparação para o Campeonato do Mundo que terá lugar em Veneza, na Itália, entre os dias 9 e 13 do corrente.

O estágio de seleção, acrescenta a nota de imprensa da AKA, serviu para afinar os detalhes técnicos e táticos, bem como a resistência física e mental dos competidores.



João Pereira, diz o comunicado, demonstrou grande dedicação e capacidade ao longo dos treinos, integrando-se plenamente na comitiva que representará Portugal num dos maiores eventos da modalidade a nível internacional.

O atleta esteve acompanhado neste estágio da seleção nacional pela sua treinadora, Carmelo Amarante.