Ginasta olímpica Filipa Martins anuncia final de carreira aos 28 anos

"Chegou ao fim uma das mais lindas fases da minha vida. Uma linda história desportiva. Agora, é hora de novas aventuras e planear um futuro lindo", revelou Filipa Martins, que no regresso de Paris tinha reservado “para mais” tarde uma decisão sobre o seu futuro.

A portuense fez história nos Jogos de Paris2024, ao ser 20.ª na final ‘all around’ de ginástica artística, na qual foi a primeira portuguesa a se qualificar, em prova ganha pela norte-americana Simone Biles, campeã olímpica pela segunda vez.

Excluída a hipótese de integrar um novo ciclo olímpico até Los Angeles2028, Filipa Martins, no seu anúncio de despedida, revela ainda que pretende agora acabar o mestrado em Treino Desportivo e, mais tarde, ser treinadora.

À chegada de França, a portuense estudante do mestrado em Treino Desportivo, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, disse que ia tirar férias, recuperar o corpo, terminar o mestrado e então, mais lá para a frente, “pensar no que fazer”.

“Agora é aproveitar o momento com a família e amigos, e agradecer muito a todos os que nos ajudaram a chegar até aqui. Não só os terapeutas, médicos, treinadores, clube, mas todos os portugueses, porque sentimos o carinho deles lá”, disse na altura.

A ginasta do Acro Clube da Maia, que afirmou ter desfrutado ao máximo da final e aproveitado cada momento, terminou a competição com 51.232 pontos, graças a 12.700 na trave, 12.466 no solo, 12.500 no salto e 13.566 nas paralelas assimétricas.

Nos Jogos de Tóquio2020 (disputados em 2021 devido à covid-19), Filipa Martins foi 43.ª no ‘all around’, 69.ª na trave, 46.ª no solo e 17.ª nas paralelas assimétricas, enquanto na sua estreia olímpica, no Rio2016, foi 37.ª no 'all around', 32.ª na trave, 43.ª no solo e 54.ª nas paralelas assimétricas.

Filipa Martins foi ainda a primeira e única portuguesa a chegar a finais por aparelhos em Mundiais, nas paralelas assimétricas (oitava), em Kitakyushu, em 2021, quando também disputou pela primeira vez a final do ‘all-around’ (sétima), um feito que repetiu, em 2023, em Antuérpia (21.ª).

A inédita final em Paris2024 engrossa a lista de façanhas de Filipa Martins, que tem um movimento em nome próprio inscrito no código oficial da ginástica e tornou-se a primeira lusa em decisões de Europeus - nos quais se destacou com oitavos postos no concurso completo, em 2017, e nas barras assimétricas, em 2021 - e Mundiais -, com os melhores desempenhos em 2021, ao ser sétima no ‘all around’ e oitava no seu aparelho predileto.