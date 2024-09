Feira do Desporto e da Atividade Física em Ponta Delgada

A Semana Europeia do Desporto, que este ano vai na sua décima edição e que se comemora entre os dias 23 e 30 do corrente mês , vai ser assinalada na ilha de São Miguel com a realização de uma Feira do Desporto e da Atividade Física.



Este evento, promovido pela Secretaria Regional da Educação, Cultura e Desporto, vai ter lugar no dia 24, no Coliseu Micaelense entre os 09h00 e as 21h00, sendo disponibilizados à população stands promocionais do desporto, revela uma nota da organização.



Para além disso, a Feira do Desporto e da Atividade Física prevê a presença de fornecedores de serviços e produtos direcionados para a atividade física e desporto, assim como a realização de diversas aulas ao longo de todo o dia.



De acordo com o cronograma disponibilizado pela organização, entre as 10h30 e as 11h15 vai ser promovida uma aula de Pilates pelo Active Clube destinada a um público sénior.



O Ginásio Corpore vai ter um Circuito Gímnico, destinado a crianças e jovens, entre as 14h30 e as 15h30, realizando-se depois, e tendo como público alvo toda a população, aulas de Crosstraining pela PDL Physiques (16h30), Treino Funcional pelo Aquafit (17h15), Pilates pelo Clube de Atividade Física dos Bombeiros de Ponta Delgada (18h00), Dance Tribe pelo SP Fitness Boutique (18h45) e Bodycombat pelo HL Health Club (19h30).



A 10.ª Semana Europeia do Desporto vai ser celebrada na Região e a cerimónia oficial vai acontecer amanhã, dia 20, na ilha Graciosa, pelas 09h00, com a presença da secretária Regional da Educação, Cultura e Desporto, Sofia Ribeiro.

A Semana Europeia do Desporto, uma iniciativa promovida pela Comissão Europeia, tem como principal objetivo promover a prática da atividade física em toda a Europa, abrangendo pessoas de todas as idades e capacidades.



Nos Açores, o evento será celebrado nas nove ilhas, com um vasto programa de atividades que visa incentivar a participação ativa da população, reforçando a importância do desporto para a saúde, bem-estar e coesão social.