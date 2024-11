O artista oferece à comunidade mariense uma parte do seu espólio de produção de artes plásticas, uma dúzia das pinturas a óleo executadas desde do início da sua presença nos Açores.





“A minha pintura é do estilo intuitivo. É uma forma de viagem na introspeção, à procura de uma leitura poética e gráfica do estado de espírito que me anima enquanto estou a pintar. Uma meditação, se quiser”, refere Antoine de Laborde Noguez, citado em nota de imprensa.





A mostra poderá ser visitada até outubro deste ano.