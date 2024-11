Evaldo Ferreira reforça o Marienses

O internacional angolano ex-Belenenses, cumpriu a temporada passada ao serviço da formação do Restelo na 1°Divisão Nacional, registando igualmente passagens pelo FC Porto, e ainda, internacionalmente, no campeonato da Arábia Saudita e do Qatar, segundo adianta o clube de Santa Maria através de nota enviada ao Açoriano Oriental.



No seu currículo, Evaldo Ferreira conta também a participação em três Campeonatos do Mundo (França/Dinamarca/ Egito) e oito Campeonatos Africanos pela Seleção Sénior de Angola.

O Marienses adianta ter recorrido ao mercado para colmatar “várias saídas já confirmadas do plantel”, na sua maioria atletas brasileiros que faziam parte da equipa sénior na época passada.



O emblema de Santa Maria avançou também a contratação de Luís Figueiredo para assumir os comandos da equipa técnica de agora em diante. O treinador, natural de Vouzela, no distrito de Viseu, é licenciado em Educação Física e Desporto pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e ficará também responsável pela coordenação na modalidade do andebol no Marienses.



Em comunicado, o clube adianta ainda que continuará ativo no mercado, de forma a preparar a participação na 2.ª Divisão, que tem arranque previsto para meados de setembro.