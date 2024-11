Praia da Vitória comemora 195.º aniversário da batalha entre absolutistas e liberais

De acordo com o programa, naquele dia, pelas 09h00 locais, no forte de Santa Catarina, será inaugurado o Núcleo Expositivo dedicado à Batalha da Praia, ocorrida em 11 de agosto de 1829, e ao papel dos Açores nas Lutas Liberais.

Segue-se, pelas 14h30, nos Paços do Concelho, a conferência “1829 e a Moderna História Militar dos Açores”, por Sérgio Rezendes. O programa comemorativo termina pelas 15h00, com a apresentação da reedição do livro "Memorial da Praia da Vitória".

“A batalha de 11 de agosto de 1829, travada entre as tropas absolutistas e as liberais, na baía da Praia, marcou o fim do antigo regime. Depois de cerca de seis horas de combate, as tropas liberais venceram e a ilha Terceira tornou-se o ‘rochedo da liberdade’, o único suporte da causa constitucional portuguesa. Por este motivo, mais tarde (1837), a vila da Praia ganhou o título ‘da Vitória’", segundo o município.