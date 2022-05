Turma do 8º ano da ESL em projeto eTwinning

Entrevista - Ricardo Pereira

No âmbito de Cidadania e Desenvolvimento - domínio do empreendedorismo - os alunos doa 10ºB e C da Escola Básica e Secundária da Povoação, fizeram uma visita de estudo à empresa agrícola, Irmãos Pereira, no passado dia 5 de abril, sito à Lomba do Cavaleiro, Povoação.