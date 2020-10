Produtos livres de pesticidas utilizados na EFTH

Intercâmbio digital de fazer crescer água na boca

No âmbito do Dia Mundial da Alimentação, alunos da Escola de Formação Turística e Hoteleira e da Escola Secundária de Lagoa trocam experiências e conhecimentos através de uma videoconferência digital. As turmas dos segundos anos dos cursos de Técnico de Restaurante/Bar e Técnico de Cozinha/Pastelaria da EFTH reuniram-se por videoconferência esta sexta-feira com uma turma do sétimo ano da Escola Secundária de Lagoa.